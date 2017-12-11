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Таможенная пошлина на импортируемый в Азербайджан шелк-сырец повышается в 10 раз

Сегодня в 10:10 ~ 1 минута на чтение 156
Таможенная пошлина на импортируемый в Азербайджан шелк-сырец повышается в 10 раз

С 1 января будущего года повышаются таможенные пошлины на импортируемые в Азербайджан шелк-сырец, коконы шелкопряда и шелковые нити.

Это предусмотрено «Номенклатурой товаров внешнеэкономической деятельности, таможенными ставками на импорт и экспорт», утвержденными постановлением Кабинета министров, передает АПА.

В настоящее время пошлина на импортируемые коконы шелкопряда составляет 0%.

Согласно постановлению Кабмина, с 1 января будущего года пошлина на импортируемые коконы шелкопряда составит 5%.

Пошлина на импортируемый шелк-сырец составляет 0,5%. Согласно постановлению Кабмина, с 1 января будущего года пошлина на импортируемый шелк-сырец составит 5%. Таможенная пошлина на импортируемые в Азербайджан шелковые нити повышается с 5% до 15%. 

А.А.

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