Так мы хороним правовое государство - эксперт о призыве Пашиняна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вчера призвал граждан перекрыть входы и выходы судов по всей стране, так как планирует революцию в сфере правосудия.

«За препятствование работе судебной системы Уголовным кодексом Армении предусмотрена уголовная ответственность (статья 332 УК Армении - воспрепятствование осуществлению правосудия и следствию, ред.). Если такое произойдет, то мы можем похоронить нашу Конституцию».

Об этом в беседе с корреспондентом Sputnik Армения сказал доцент кафедры конституционного права Ереванского государственного университета (ЕГУ), специалист по конституционному праву Вардан Айвазян, сообщает 1news.az.

«Если такое случится, то этим мы похороним нашу Конституцию и, в частности, первую статью Конституции (статья 1. Республика Армения – суверенное, демократическое, социальное, правовое государство, ред.), которая характеризует Армению как правовое государство», - сказал Айвазян.

Он подчеркнул, что основа настоящего правового государства - верховенство закона, а не силы. В данном случае, по его словам, как раз используется право силы, а не силы закона, что приводит к беспределу и не подобает государствостроению.

«Это притеснение не только судов и судей, но и смерть всего правового государства. Предположим, это связано с делом Роберта Кочаряна. Однако освобождение из-под стражи под личное поручительство произошло в рамках закона", - сказал Айвазян.

Эксперт подчеркнул, что Европейский суд по правам человека больше всего выносит вердикты против Армении, так как здесь безосновательно держат под арестом людей, вне зависимости от степени тяжести преступления и даже если могут арестованных освободить под залог.

«Если каждый на улице будет выступать против чего-то, это станет уже уличным правосудием», - заключил Айвазян.

Отметим, 18 мая суд общей юрисдикции Еревана постановил освободить Кочаряна из-под стражи, под личное поручительство бывшего и нынешнего руководителей сепаратистского режима, созданного на оккупированном азербайджанском регионе Нагорного Карабаха – Аркадия Гукасяна и Бако Саакяна. Они внесли по 500 тысяч драмов каждый (чуть больше тысячи долларов) в виде залога.

А.С.