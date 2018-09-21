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Таир Сулейманов награжден орденом «За службу Отечеству» 2-й степени

Сегодня в 17:59 меньше минуты на чтение 223
Таир Сулейманов награжден орденом «За службу Отечеству» 2-й степени

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение О награждении T.С.Сулейманова орденом «За службу Отечеству» 2-й степени.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в распоряжении говорится:

«Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Aзербайджанской Республики,постановляю:

За многолетнюю плодотворную деятельность в общественно-политической жизни Aзербайджанской Республики наградить Таира Сулейман оглу Сулейманова орденом «За службу Отечеству» 2-й степени».

President.az

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