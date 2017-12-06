Тахир Гезяль: «Наш бюджет имеет ограничения, и он не позволяет содержать большой клуб»

Вице-президент «Карабаха» Тахир Гезель подытожил выступление клуба в Лиге чемпионов.

После поражения от «Ромы» (0:1) Тахир Гезель пообщался с журналистами, среди которых был и корреспондент 1news.az.

«Считаю, что мы сыграли очень хорошо, даже несмотря на большие потери в составе, - говорит он, - Поздравляю свою команду. «Рома» - отличная команда, но наши защитники ничем не уступили им. Я очень доволен. У нас были несколько хороших моментов.

Вообще в группе в преддверии последнего тура сложилась интересная ситуация, и от игры «Карабаха» очень многое зависело. Такая команда как «Атлетико» зависела от нас. Мы надеялись на ничью. Но покидаем Рим с высоко поднятой головой».

Тахир Гезель оценил каждый матч клуба. «В первом матче группы мы все перенервничали, что вполне естественно. Это была наша первая игра, поэтому мы так крупно проиграли. Дальше мы очень хорошо сыграли дома против «Ромы», и две игры с «Атлетико». Я остался доволен. «Рома» - очень сильный соперник, и, к сожалению, нам не удалось зацепиться за очки. Что касается домашней игры против «Челси», то возможно, это была самая сложная игра для меня. Мне до сих пор тяжело вспоминать этот матч. Тот эпизод с удалением Рашада Садыхова никак не забывается. Как судья мог показать в том эпизоде красную карточку? Но ничего уже не изменить. Мы получили слишком много красных карточек.

Мы попали в одну группу с тремя сильнейшими клубами, которые строят миллиардные стадионы, покупают футболистов на 100 миллионов. «Карабах» написал историю. Нашей целью было прославить название Карабах в Европе. И мы смогли это сделать. Меня в Европе все поздравляют с грандиозным успехом. «Карабах» стал узнаваемым клубом в Европе. И это большой успех».

Что дальше? Твхир Гезель отметил, что они намерены уделить больше внимания молодежи. «Карабах» должен воспитывать своих игроков. Мы должны ценить своих игроков. Понимаете, наш бюджет имеет ограничения, и он не позволяет содержать большой клуб. И это тяжелая ноша для спонсора. Наши фанаты, в основной массе, вынужденные переселенцы, которые также испытывают финансовые сложности. Выход из ситуации здесь один. Мы должны двигаться не с легионерами, а со своими игроками. У нас возникают проблемы с составом. Когда кто-то получает травму, сложно найти равноценную замену. А бюджет клуба не позволяет содержать 20 высококлассных игроков. Но мы намерены продолжать свой путь вместе с Гурбаном Гурбановым. Думаю, что через лет 5-6 вы увидите совсем других азербайджанских футболистов».

Теймур Максутов

Мурад Ахундов