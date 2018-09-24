Сын Роберта Кочаряна подал в суд иск против директора СНБ

Сын второго президента Армении Роберта Кочаряна Седрак Кочарян подал иск против главы Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна.

Как сообщают армянские СМИ, истец потребовал выплатить компенсацию за клевету и публично опровергнуть заявление, однако при этом не указывается, о каком заявлении речь идет.

Ванецян во время пресс-конференции 11 сентября заявил о том, что против Роберта Кочаряна возбуждено новое уголовное дело по факту приобретения семьей Кочаряна гостиницы «Конгресс» за взятку в $6 млн. Он также сообщил, что уголовное дело возбуждено по факту отмывания денег.

Суд общей юрисдикции Еревана в ночь на 28 июля принял решение арестовать второго президента Армении Роберта Кочаряна на два месяца по делу о событиях 1 марта 2008 года.

Он обвиняется в свержении конституционного строя в предварительном сговоре с другими лицами. В качестве обвиняемого привлечен также генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, который был отпущен под залог в 5 млн драмов, и бывший министр обороны Армении Микаэл Арутюнян, объявленный в данный момент в розыск.

Апелляционный суд 13 августа удовлетворил ходатайство адвокатов Кочаряна, обжаловавших его арест. Ходатайство было удовлетворено с учетом неприкосновенности бывшего президента. Кочарян выпущен на свободу из зала суда. Кассационный суд Армении 21 августа получил жалобу Генеральной прокуратуры по решению Апелляционного суда об освобождении Кочаряна. Жалоба будет рассмотрена в течение трех месяцев.

А.А.