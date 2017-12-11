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Сын покойной народной артистки Ильхамы Гулиевой взят под контроль полиции

Сегодня в 13:00 ~ 1 минута на чтение 287
Сын покойной народной артистки Ильхамы Гулиевой взят под контроль полиции

Сын покойной народной артистки Ильхамы Гулиевой Орхан Надиров, в отношении которого было возбуждено уголовное дело, отпущен на свободу.

В отношении него избрана мера пресечения в виде пребывания под контролем полиции, передает Report.az.

Орхан Ахмед оглу Надиров, находившийся в розыске в связи с уголовным делом по статье 178.3.2 (мошенничество в крупном размере) УК АР, возбужденным в отношении него следственным отделом Бинагадинского районного управления полиции, был задержан 8 декабря в результате проведенных полицией оперативно-розыскных мероприятий.

И.Гулиева скончалась 25 февраля 2016 года в возрасте 73 лет. Имя О.Надирова и ранее упоминалось в связи с мошенничеством. 

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Эльшан Рустамов, Г.Р.

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