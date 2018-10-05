Сын Кочаряна не сдается: он вновь подал иск против главы СНБ

Судебный иск сына второго президента Армении Роберта Кочаряна – Седрака Кочаряна против директора Службы национальной безопасности Артура Ванецяна вновь поступил в суд.

Об этом «Sputnik Армения» сообщила адвокат сына Ани Алавердян.

Ранее суд первой инстанции Еревана отказался принять иск по причине наличия в нем технических недочетов.

«Прежде всего, нужно отметить, что причины возврата иска были чисто техническими, существующие недостатки были исправлены и иск вновь поступил в суд», - сказала она.

При этом содержание иска и требование остались неизменными - обязать ответчика публично опровергнуть данные, считающиеся клеветой.

Напомним, старший сын Кочаряна подал в суд на Ванецяна 20 сентября. Истец требует от главы СНБ выплатить компенсацию за клевету и публично опровергнуть заявление, но при этом в иске не отмечается, о каком заявлении идет речь.

На пресс-конференции 11 сентября Ванецян заявил, что СНБ в скором времени обнародует имущество экс-президента Армении Роберта Кочаряна. По словам главы ведомства, есть веские доказательства о мошеннической схеме, по которой семья Кочаряна стала собственником того или иного объекта.

Ванецян в частности отметил, что несколько лет назад второй президент заплатил 6 миллионов долларов в качестве взятки с целью приобрести гостиницу «Конгресс» в центре Еревана.

А.А.