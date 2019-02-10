Сын Джалила Сафарова: «Армяне Грузии требуют снести памятник Национальному герою Азербайджана»

Сын Джалила Сафарова, Национального героя Азербайджана, Азиз Сафаров бьет тревогу.

На своей странице в социальной сети Facebook он разместил пост в связи с призывами армян Грузии демонтировать памятник Джалилу Сафарову в их родном селе в Марнеульском районе.

На своей странице Сафаров-младший отмечает, что после установления памятника армянскому боевику и сепаратисту, участвовавшему в ходжалинской резне, Михаилу Авагяну в селе Бугашен в Джавахетии грузинские армяне потребовали сноса памятника национальному герою Азербайджана Джалилу Сафарову в одном из сел Марнеули.

20 января текущего года в селе Бугашен Ахалкалакского муниципалитета армяне установили бюст сепаратисту и террористу, участнику геноцида в отношении мирного азербайджанского населения в Карабахе Михаилу Авагяну.

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Данное решение спровоцировало массовое недовольство в Азербайджане и среди азербайджанской диаспоры в Грузии. Азербайджанцы потребовали демонтировать памятник преступнику. В Тбилиси после получения разрешения со стороны городских властей прошла акция протеста с участием азербайджанцев и поддерживающих их грузин.

«Вот сейчас эти же сепаратисты просят, чтобы так же снесли памятник моему отцу в нашем родовом селе в Грузии…», - написал в своем посте Азиз (здесь и далее цитаты приводятся с правками – ред.).

«Вы кого с кем сравнили?? Убицу детей и женщин в Ходжалы, вы его сравнили с моим отцом? С капитаном, офицером, солдатом и наконец просто мужчиной, который воевал только с мужчинами, стрелял только в солдат, а не в детей и женщин», - негодует А.Сафаров.

Как он пишет, Джалил Сафров в 30 лет приехал на родину в Азербайджан, чтобы «сражаться за правое дело» и погиб в боях в Лачыне «как солдат, как воин, на поле боя» не против мирных безоружных жителей, «а с врагом, у которого в руке оружие».

«И попробуйте только вы твари хоть пальцем тронуть памятник отца, весь наш район встанет на ноги, а вас я объявлю себе личным врагом!!!», - заявил А.Сафаров

«Я на сто процентов уверен, что такого не произойдёт, это просто невозможно. Это значит потерять всех азербайджанцев Грузии и не только. Я ещё не говорю, что они и на пушечный выстрел не подойдут к памятнику, так что я спокоен», - добавил он.

Также он в своем посте обратился с призывом к грузинам: «А многоуважаемым друзьям своим Грузинам и прекрасной Грузии я желаю получше приглядеться к своим соседям».

В различных средствах массовой информации сообщается, что с требованием демонтажа памятника Национальному герою Азербайджана Джалилу Сафарову выступила некая армянская общественная организация «Лернашхар», действующая в Грузии.

1news.az