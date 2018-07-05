Сямра Рагимли прыгнула с тарзанки в Киеве: «Это  незабываемые ощущения!» - ВИДЕО

Отдыхая в столице Украины, представительница Азербайджана на международном песенном конкурсе «Евровидение 2016» певица Сямра Рагимли совершила прыжок с тарзанки.

«Незабываемые ощущения! Многие из вас спрашивают «а не страшно?» Ну, пока я не согласилась, было страшно, а потом я подумала, что пожалею, если не сделаю это. Я рада, что пошла на это. Оххх не описать», - пишет С.Рагимли, делясь в соцсети Instagram видеороликом, на котором заснят ее прыжок с тарзанки в Киеве.

Певица восхитила своих подписчиков смелостью: «Круто!», «Молодец!» - пишут фолловеры в комментариях к нижеприведенному ролику.

Ф.В., И.А.