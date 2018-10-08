Свалка истории опаснее, чем мусорные баки «Санитек»: Пашинян о планах парламентских сил

Парламентские партии, обдумывающие вопрос выдвижения кандидата на пост премьер-министра Армении после отставки Никола Пашиняна, делают все, чтобы оказаться на свалке истории, заявил Никол Пашинян.

Ранее депутат от партии «Гражданский договор» Ален Симонян заявил, что депутаты могут оказаться в мусорных баках компании «Санитек», если выдвинут кандидатов на пост премьера после отставки Пашиняна, сообщает «Спутник Армения».

Как отметил Пашинян, парламентские фракции, которые заявляют о возможности выдвижения своих кандидатов на должность главы правительства, не владеют ситуацией. По мнению Пашиняна, эти партии делают все, чтобы усилить нетерпимость общества к ним.

«Это, я думаю, опаснее, чем мусорные баки «Санитек». Из мусорного бака «Санитек» можно выбраться, а из свалки истории нет», - сказал Пашинян.

Премьер убежден, что парламент республики уже де-факто распущен, осталось сделать это де-юре.

Касаясь вопроса о своей отставке, Пашинян отметил, что это необходимо для осуществления дальнейших правовых процедур.

«Конечно, нельзя совершать ни одного действия, которое даже теоретически может поставить под угрозу власть народа. С другой стороны, мы обязательно должны провести внеочередные парламентские выборы, чтобы, в конце концов, перейти из «баррикадного» режима в обычный, рабочий режим», - считает глава правительства.

Ранее Пашинян заявил о намерении организовать внеочередные выборы в декабре текущего года. Политические силы в целом не согласны с этим решением, однако, учитывая политическое и общественное давление, готовы обсудить с ним этот вопрос.

А.А.