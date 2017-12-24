Свадьбы года - ФОТО

Известные спортсмены, голливудские актеры и звезды российского шоу-бизнеса, устроившие свадебные церемонии в 2017 году.
Подготовил Рустам Азимов
Источник: РИА Новости
Звезда мирового футбола Лионель Месси в этом году женился на подруге детства Антонелле Рокуццо. Свадьбу, которую сыграли 30 июня в аргентинском городе Росарио, посетили около 250 гостей. Пара жила вместе со второй половины 2000-х годов. К моменту бракосочетания они воспитывали двоих сыновей. В октябре Антонелла сообщила, что беременна третьим.
После шести лет официального брака певица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин решили обвенчаться. Свидетелями церемонии, которая прошла в одном из небольших подмосковных храмов, стали их дети — двойняшки Гарри и Елизавета. При этом певица публично попросила прощения у Бога за то, что это ее второе венчание в жизни.
Бывшая первая ракетка мира, американская теннисистка Серена Уильямс 16 ноября вышла замуж за предпринимателя Алексиса Оганяна. Церемония, которая обошлась новобрачным в миллион долларов, прошла в Центре современного искусства в Новом Орлеане. 1 сентября у пары родилась дочь, которую назвали Алексис Олимпия.
В июле этого года капитан хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин и модель Анастасия Шубская провели свадебную церемонию в честь бракосочетания, прошедшего у пары в августе 2016 года, когда они расписались в ЗАГСе. Торжество было организовано в концертном зале "Барвиха Luxury Village".
Свадьбой года в Великобритании стало бракосочетание младшей сестры герцогини Кембриджской Пиппы Миддлтон и финансиста Джеймса Мэттьюса. Венчание состоялось в старинной церкви святого Марка в Беркшире.
Австралийская супермодель, бывший "ангел" Victoria’s secret Миранда Керр и американский миллиардер Эван Шпигель поженились в мае этого года, а уже в ноябре стало известно, что Миранда ждет ребенка. Для 34-летней модели это второй брак. С 2010 по 2013 год она была замужем за актером Орландо Блумом, в 2011 году у них родился сын Флинн.
Американская актриса, певица и бывшая модель Аманда Сейфрид в этом году успела не только выйти замуж за актера Томаса Садоски, но и родить ему дочку. Церемония бракосочетания звездной пары была более, чем скромной: присутствовали только молодожены, священник, которой их обручил, и любимая собака Аманды, австралийская овчарка по кличке Финн.
Актеры Алисия Викандер и Майкл Фассбендер сыграли свадьбу в октябре этого года. Церемония прошла в окружении родных и близких друзей в частном поместье на Ибице.
В середине сентября спустя восемь лет после заключения брака продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко обвенчались. Церемония прошла в храме Святого Николая на Трех горах в центре Москвы, отметили венчание в Знаменском.
Обвинявшийся в изнасиловании горничной бывший глава Международного валютного фонда Доминик Стросс-Кан в этом году женился в четвертый раз. Его новой избранницей стала глава мультимедийного агентства, 49-летняя марокканка Мириам Л'Ауффир. Свадьбу сыграли в Марракеше.
Американская актриса и продюсер, звезда фильма "Интерстеллар" Джессика Честейн в минувшем году вышла замуж за итальянца Жана Луку Пасси де Препосуло. Роскошная свадебная церемония прошла в фамильном поместье жениха в часе езды от Венеции. Избранник голливудской актрисы занимается рекламой в индустрии высокой моды.
Российская певица Нюша в этом году вышла замуж за главного советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова. Церемония прошла на Мальдивах.
Звезда сериала "Игра престолов" Джейсон Момоа в этом году женился на актрисе Лизе Боне. Тайную свадьбу звездная пара сыграла в своем особняке в Калифорнии. Джейсон и Лиза живут вместе уже 12 лет, у них двое совместных детей: дочка Лола и сын Накоа-Вулф.