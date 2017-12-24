Свадьбы года - ФОТО

Австралийская супермодель, бывший "ангел" Victoria’s secret Миранда Керр и американский миллиардер Эван Шпигель поженились в мае этого года, а уже в ноябре стало известно, что Миранда ждет ребенка. Для 34-летней модели это второй брак. С 2010 по 2013 год она была замужем за актером Орландо Блумом, в 2011 году у них родился сын Флинн.