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Супруга Саакашвили проиграла выборы на пост мэра Зугдиди

Сегодня в 10:40 ~ 1 минута на чтение 685
Супруга Саакашвили проиграла выборы на пост мэра Зугдиди

После подсчета данных на всех избирательных участках в Зугдиди побеждает кандидат от «Грузинской мечты».

По информации Центральной избирательной комиссии, в Зугдидском избирательном округе подсчитаны данные на всех 107 участках, сообщает 1news.az со ссылкой на грузинские СМИ.

По данным ЦИК, кандидат от правящей команды Георгий Шенгелия побеждает с 54,18% голосов избирателей (30 470).

После подсчета данных на всех избирательных участках, кандидат от «Национального движения» Сандра Рулофс имеет 42,84% голосов (24 095).

Другие кандидаты набрали менее одного процента голосов избирателей.

Активность избирателей в Зугдиди составила 46,88%.

А.С., Э.Т.

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