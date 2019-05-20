Супруга Саакашвили проиграла выборы на пост мэра Зугдиди

После подсчета данных на всех избирательных участках в Зугдиди побеждает кандидат от «Грузинской мечты».
По информации Центральной избирательной комиссии, в Зугдидском избирательном округе подсчитаны данные на всех 107 участках, сообщает 1news.az со ссылкой на грузинские СМИ.
По данным ЦИК, кандидат от правящей команды Георгий Шенгелия побеждает с 54,18% голосов избирателей (30 470).
После подсчета данных на всех избирательных участках, кандидат от «Национального движения» Сандра Рулофс имеет 42,84% голосов (24 095).
Другие кандидаты набрали менее одного процента голосов избирателей.
Активность избирателей в Зугдиди составила 46,88%.
А.С., Э.Т.