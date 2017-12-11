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Супруга рассказала о самочувствии голодающего Саакашвили

Сегодня в 02:09 ~ 1 минута на чтение 196
Супруга рассказала о самочувствии голодающего Саакашвили

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили продолжает голодовку в изоляторе, но чувствует себя «хорошо и бодро». Об этом сообщила его супруга Сандра Руловс, передает РИА «Новости».

«По данным адвокатов, Саакашвили продолжает голодовку, но чувствует себя хорошо и бодро», — сказала она в эфире грузинской телекомпании «Рустави 2» из Киева.

Руловс также надеется, что ей дадут возможность увидеться с супругом.

Ранее супруга Саакашвили заявила о намерении властей экстрадировать его в Тбилиси.

РИА Новости

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