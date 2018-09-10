Супруга премьера Армении Анна Акопян рассказала о шопинге в Париже - ФОТО

Супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян прокомментировала публикации в прессе о том, что она в сопровождении вооруженных до зубов телохранителей отправилась на шопинг в Париже, сообщают армянские СМИ.

Анна Акопян на своей странице в соцсети Facebook опубликовала фото, пояснив:

«Вчера одна из газет опубликовала материал о моих покупках в Париже. Этот материал перепечатали почти все армянские сайты, а у многих он стал самым читаемым за день. Это означает, что общество действительно интересует, какие покупки я сделала в Париже.

И чтобы этот вопрос не оставался в сфере воображения людей, с удовольствием представляю, что я купила в Париже. Кстати, при поездке в Париж у меня было 300 евро, из которых я потратила 100.

Купила подарки Мариам, Шушан и Арпи. Спортивную обувь – для Мариам, сумку – для Шушан, все остальное на фотографии – для Арпи.

Расходы на подарки для Шушан и Арпи взял на себя посол Армении во Франции, так что лично я купила в Париже одну пару спортивной обуви. Столько.

Во время шопинга в Париже меня сопровождали посол, водитель посольства и поехавшие со мной сотрудники безопасности».

А.А.