Супруга Пашиняна не смогла ответить на вопросы азербайджанского журналиста

Редактор информационного агентства ONA застал врасплох своими вопросами супругу премьер-министра Армении Никола Пашиняна - Анну Акопян.

Участвующий в XVI Евразийском медиафоруме, который проходит в казахстанском городе Алматы, редактор ONA Джавид Исмаил задал вопросы одному из спикеров организованной в рамках форума панели «Кризис доверия – глобальное распределение сил» Анне Акопян, сообщает ONA.

Джавид Исмаил задал Акопян, говорящей о важности установления доверительной среды между женщинами Азербайджана и Армении, следующий вопрос: «В своем выступлении вы говорили об установлении доверительной среды между женщинами Азербайджана и Армении. Вы и ваш супруг, премьер-министр Армении Никол Пашинян, стали известными как лица, ведущие борьбу против находившихся у власти на протяжении 20 лет в Армении Кочаряна и Саргсяна. Но интересно, что вы отправили своего сына служить в Нагорный Карабах. В тот Нагорный Карабах, который официально не признан международным правом как территория Армении. Кроме того, 8 мая - в день оккупации азербайджанского города Шуша - ваш муж, премьер-министр Армении Никол Пашинян, отправился туда, станцевал там перед камерами. В таком случае, чем отличается проводимая вами политика от политики режима Кочарян-Саргсян? Как вы думаете, может ли установиться доверительная среда между Азербайджаном и Арменией на фоне действий, которые предпринимает Армения и лично ваша семья? Насколько это соответствует духу переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта?»

Модератор панели, британский ведущий и продюсер Стивен Коул призвал Джавида Исмаила не делать политических заявлений, пытался прервать его выступление. Но журналист сказал, что он не делает политических заявлений, а просто объясняет суть своего вопроса.

А. Акопян попыталась уйти от ответа, используя общие формулировки и слова. Она, в частности, сказала, что не хочет вдаваться в детали и политику, и выступает на мероприятии в качестве женщины и матери: «Но хочу сказать, что мы до сих пор конфликтуем. Война не завершилась. Поэтому наш сын служит в армии в Нагорном Карабахе. Мой месседж заключается в том, чтобы начать доверять друг другу, попытаться решить конфликт не войной, а путем переговоров».

Напомнив об апрельских событиях 2016 года, А.Акопян отметила, что ее месседж направлен на то, «чтобы подобные события больше никогда не повторялись, чтобы мы начали задумываться о решении конфликта путем переговоров».

Следующий вопрос Джавида Исмаила был связан с турецко-армянскими отношениями. На вопрос: «Какие шаги вы собираетесь предпринять для установления доверительной среды между Арменией и Турцией?» - Анна Акопян и вовсе не ответила.

А.А., Э.Т.