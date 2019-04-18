Суперсемья – это семья Samsung

Samsung представил новый ролик, снятый специально для Азербайджана.

Изюминка этого ролика в том, что в рекламе снимается самая обычная азербайджанская семья, поэтому нет ни всем давно наскучившей наигранности, ни выученных назубок слов, все естественно и мило.

С самых первых кадров становится понятно, что простоту ролика поддерживает и концепт бытовой техники, так как Samsung производит технику в первую очередь для удобства. Таким образом, здесь, например, представлен пылесос с технологией Anti Tanglе, который обеспечивает неизменную силу всасывания с начала и до конца процесса уборки. Простой принцип работы новой турбины основан на центробежной силе. Специальный вентиль создает обратный вихрь, отталкиваясь от которого, пыль, грязь и клубки волос оседают прямо на дно контейнера, при этом не засоряя решетку турбины. Пылесосы Samsung с технологией Anti Tanglе позволят тратить меньше времени на уборку, чтобы вы могли насладиться лучшими моментами с вашими близкими.

Услужливый холодильник Samsung с верхней морозильной камерой и системой Twin Cooling Plus™ обеспечивает благоприятную среду для хранения свежих продуктов и поддерживает уровень влажности на 70%. Система использует сразу два отдельных потока воздуха для поддержания температуры в холодильнике, чтобы вы могли дольше наслаждаться свежими продуктами. Благодаря сдвоенному воздухообороту у вас теперь есть возможность гибкого хранения продуктов. Всегда можно с легкостью превратить морозильную камеру в холодильную.

Микроволновая печь, задействованная в ролике, поможет не только равномерно прогреть готовую пищу, но и приготовить изысканные блюда. Микроволновые печи от Samsung действительно «подсказывают», как и из чего приготовить вкусную еду благодаря целому готовому меню, состоящему из всевозможных блюд для завтрака, обеда и ужина.

А замечательный помощник в лице новой стиральной машины Samsung Add Wash настолько прост и интересен в использовании, что даже маленькие члены вашей семьи с удовольствием будут помогать вам в стирке. Конструкция стиральной машины состоит из специального дополнительного люка, встроенного в дверцу. Даже если вы забыли положить какую-то вещь, вы всегда можете ее добавить в общую стирку с помощью дополнительной дверцы, просто нажав на кнопку «Пауза».

В новом ролике Samsung действительно удалось передать то, что все высокие технологии компании используются для вашего удобства, а также еще раз подтвердить тот факт, что Суперсемья – это семья Samsung.

На правах рекламы