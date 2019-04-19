Супергол тебризского футболиста в азербайджанской премьер-лиге – ВИДЕО

Вчера стартовали матчи 25-го тура «Топаз премьер-лиги».

Как сообщает 1news.az, лидер чемпионата «Карабах» одержал очередную победу.

Агдамцы дома уверенно обыграли «Кешля» (3:0), и упрочили свои лидерские позиции. Теперь у «Карабаха» 57 очков, и у «Нефтчи», имеющего на 5 баллов меньше, сегодня в матче с «Сабахом» нет права на ошибку.

Во втором матче тура «Сабаил» в гостях обыграл «Сумгайыт» (2:1), и укрепился на третьем месте.

«Сумгайыт» потерпел очередное поражение, и продолжает борьбу за выживание с «Кешля». Но в этом матче сумгайытцы смогли забить красивый гол. Пейман Бабаи открыл счет в матче, отправив мяч за шиворот голкиперу «Сабаила», ударом практически с центра поля. Этот мяч вполне может претендовать на лучший гол сезона.

Сегодня пройдут еще два матча 25-го тура. «Сабах» дома принимает «Нефтчи», а «Габала» - «Зиря».

Теймур Максутов