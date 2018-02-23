Сумгайытские события как первый сигнал о распаде Советского Союза

Процесс дезинтеграции Советского Союза, который начал угрожать внутренней безопасности страны, в странах Южного Кавказа достиг своего пика в конце 1980-х годов.

Об этом пишет Фуад Шахбазов, молодой политический аналитик из Азербайджана, в своем блоге на сайте Российского совета по международным делам (Russian Council Blog).

Он отмечает, что бесконечные политические провокации вокруг Нагорно-Карабахской автономной области разжигали напряженность в отношениях между этническими армянами и азербайджанцами и приводили регион к периоду кровавого насилия, унесшего жизни 30 тыс. человек.

Но до этого в регионе наблюдалась значительная эскалация националистической риторики, которая подлила масла в огонь в процессе дестабилизации ситуации. Растущий национализм в отношении этнических азербайджанцев вызвал в Азербайджане огромное возмущение.

Будучи возмущенными небрежным отношением советского правительства к этническим чисткам в Армении и растущими сепаратистскими тенденциями в Нагорном Карабахе, люди в Азербайджане выходили на массовые митинги, чтобы высказаться против этой политики.

Трагические последствия этих процессов произошли в Сумгайыте в феврале 1988 года. Несмотря на то что прошло уже 30 лет с момента массовых беспорядков в Сумгайыте, в которых, по официальным данным, погибли 32 человека, из которых 26 были армянами и 6 азербайджанцами, некоторые внешние источники по-прежнему утверждают, что это было этническая чистка, совершенная этническими армянами Азербайджана.

«Несмотря на это, события в Сумгайыте стали одним из самых ранних сигналов процесса распада Советского Союза, - пишет он. - Фактически до массовых беспорядков в Советском Азербайджане население страны было очень многонациональным. В отличие от соседней Армении, здесь жили армяне, грузины, русские, евреи и представители других кавказских народов».

«Потому обвинения с армянской стороны в этнической дискриминации в Азербайджане звучат нереалистично, если не абсурдно, - пишет автор. - Сумгайыт, который расположен примерно в 30 км от Баку, был многонациональным городом, местное население состояло из представителей 15 разных национальностей. Согласно советской статистике, армянское население Сумгайыта после т.н. «погрома» составляло 4 608 человек, а азербайджанское – 209 144 человека».

До февраля 1988 года в Сумгайыте не была зафиксирована какая-либо этническая напряженность. 26 февраля центральная площадь города была заполнена людьми, протестовавшми против убийства 2 азербайджанцев, погибших при перестрелке между армянами и азербайджанцами в Нагорном Карабахе в 1988 году.

Фуад Шахбазов пишет, что позже, в ходе следствия выяснилось, что среди митингующих находились агенты-провокаторы КГБ, которые выступали под видом азербайджанских беженцев, депортированных из армянского города Кафан. Согласно заявлениям армянской стороны, т.н. «сумгайытские погромы» были попыткой Азербайджана напугать этнических армян с тем, чтобы они воздержались от идеи отделения Нагорного Карабаха.

Они утверждают, что реальное число жертв в Сумгайыте свыше 400 человек. Хотя число жертв было явно преувеличено, вышеупомянутые источники предпочитают закрывать глаза на дополнительные исторические факты, к примеру, спасение жизней сотен этнических армян в Баку. Когда в Сумгайыте начались беспорядки, местный совет коммунистической организации немедленно официальным указом обезопасил армянские кварталы Баку.

Автор отмечает, что десятки азербайджанских добровольцев охраняли армянские кварталы, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию насилия. Оценки и анализ многочисленных официальных документов, следственных записей, свидетельств и первичных источников подтверждают, что волнения в Сумгайыте были хорошо организованной провокацией против Азербайджана, которая с высоким профессионализмом была осуществлена армянскими националистами во главе с Эдуардом Григоряном и Комитетом государственной безопасности (КГБ) СССР.

Автор утверждает, что КГБ стремился таким образом предотвратить рост оппозиционных движений внутри Азербайджанской ССР, которые стали очень популярны после 1987 года.

Более того, сепаратистские мотивы и агрессивная политика Армении в Нагорно-Карабахском регионе, в частности незаконный Конституционный акт Высшего совета Армянской ССР относительно аннексии региона, нуждались в дальнейшем оправдании в обществе, и Сумгайыт стал идеальным случаем.

Провокации на этнической почве под эгидой КГБ в конце 1980-х годов были частым явлением. Подобные беспорядки и провокации проводились в Оше (Кыргызстан), Фергане (Узбекистан), Тбилиси (Грузия), Вильнюсе (Литва) и других периферийных частях Советского Союза.

«Таким образом, события в Сумгайыте спровоцировали кровавую войну, навязанную Арменией Азербайджану с последующей оккупацией азербайджанских территорий, - говорится в публикации. - Провокацией в Сумгайыте армянским националистам удалось достичь своей конечной цели – дискредитировать Азербайджан в глазах мирового сообщества и отделить Нагорно-Карабахский регион от Азербайджана».

1news.az