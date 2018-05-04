«Сумгайыт» спасся от поражения в Гяндже – ВИДЕО

Сегодня стартовал 26-ой тур «Топаз премьер-лиги». Как сообщает 1news.az, в единственном матче дня «Кяпяз» на своем поле принимал «Сумгайыт».

«Сумгайыт», который в этом сезоне как никогда близок к попаданию в еврокубки, в последних матчах явно сбавил обороты, и остается на третьем месте лишь благодаря еще более худшей форме конкурентов. Не смогли сумгайытцы победить в отчетном туре. Матч завершился вничью 1:1.

На 66-ой минуте Дарио Федерико с пенальти вывел хозяев поля вперед:

На 86-ой минуте лучший бомбардир «Сумгайыта» Амиль Юнанов спас свою команду от поражения.

После 26-и матчей у «Сумгайыта» 40 очков, и они опережают «Нефтчи» и «Зиря» на 3 и 4 очка соответственно. Завтра «Зиря» будет гостить у «Сабаила», а днем спустя «Нефтчи» сыграет с «Карабахом».

Теймур Максутов