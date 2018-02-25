«Сумгайыт» обыграл «Кешля» на выезде, «Карабах» с трудом победил «Кяпяз» – ОБНОВЛЯЕТСЯ

Сегодня двумя матчами завершился 17 тур Топаз Премьер-лиги.

Как сообщает 1news.az, в первом матче дня «Кешля» на своем поле принимала «Сумгайыт». На 2-й минуте гости заработали пенальти, и подошедший к мячу Турал Ахундов вывел «Сумгайыт» вперед. Спустя 9 минут Раиль Меликов отличился автоголом и сравнял счет в матче.

Победный гол сумгайытцы забили на 90-й минуте встречи. Рашад Эюбов принес важные 3 очка своей команде.

***

В заключительном матче тура «Карабах» на «Азерсун Арена» принимал аутсайдера чемпионата – «Кяпяз». Несмотря на многочисленные атаки, подопечные Гурбана Гурбанова забили победный гол только на 85-й минуте. После передачи Дани Кинтаны отличился Ричард Алмейда.

Мурад Ахундов