Судебно-правовые реформы в Азербайджане становятся все более масштабными

Подписанный Президентом Ильхамом Алиевым Указ «Об углублении реформ в судебно-правовой системе» является логическим продолжением проводимых в последнее время в Азербайджане масштабных политических, экономических и социальных реформ и является руководством к действию.

Как сообщает 1news.az, именно это стало лейтмотивом прошедшей сегодня в Баку конференции «Адвокатский взгляд на судебно-правовые реформы», организованной по инициативе Коллегии адвокатов Азербайджана.

На конференции, в работе которой приняли участие свыше 300 адвокатов, юристов, представителей правоохранительных структур, гражданского общества и СМИ, была отмечена огромная важность Указа «Об углублении реформ в судебно-правовой системе», в том числе и в плане повышения роли адвоката в судебных процессах, защите прав граждан.

В частности, выступая на конференции, помощник Первого вице-президента Азербайджана Гюндуз Керимов сказал, что за последние полтора года число адвокатов в Азербайджане возросло с 800 до 1500, но и это количество не слишком велико.

«Подобное увеличение числа адвокатов является очень позитивным явлением. В то же время есть необходимость упростить правила приема в адвокатуру и специализированные вопросы, потому что некоторые ограничения в законодательстве, в частности, ограничения в связи с институтом представительства, создали препятствия для обращения в суды лицам определенной категории, в особенности живущим в районах Азербайджана. Так, по имеющейся у нас информации, есть такие районы республики, где работает лишь один адвокат», - подчеркнул Г.Керимов.

Он также обратил внимание участников конференции на тот примечательный факт, что за весь 2018 год в Азербайджане по уголовным делам было вынесено всего 89 оправдательных приговоров.

«Этот показатель ниже одного процента от общего числа уголовных дел. Подобное явление может быть связано как с совершенной работой государственного обвинения, так и с пассивностью судов и иными, не известными нам причинами. Считаем, что адвокаты должны быть более активными для того, чтобы сторона защиты получила сбалансированный результат. Ведь, как известно, в Указе, подписанном Президентом Ильхамом Алиевым, особо подчеркивается вопрос доступности правосудия», - заявил Гюндуз Керимов.

Он подчеркнул, что есть необходимость в совершенствовании правил этического поведения адвокатов, что приведет к усилению авторитета адвокатов: «Стоит отметить те большие и важные усилия, которые предпринимает сегодня Коллегия адвокатов для усиления веры в адвокатов, доверия к ним в обществе».

В свою очередь, заместитель генерального прокурора Азербайджана Намик Аскеров свое выступление начал с раскрытия личного секрета молодости:

«Поступая на юридический факультет, я мечтал стать адвокатом. В те времена в Азербайджане был известный адвокат Лев Яковлевич Левандовский, и он очень многим, в том числе и мне, показал красоту этой профессии. Но по существовавшему в советские годы распределению я попал в прокуратуру, что не помешало мне на всю жизнь сохранить уважение к адвокатуре. Сейчас в правлении Коллегии адвокатов есть те бывшие прокуроры, с которыми я раньше тесно работал. Адвокат – солдат правосудия, который должен любить свою профессию, защищать права людей.

Могу сказать, что сейчас начался новый этап сотрудничества между Коллегией адвокатов и органами прокуратуры Азербайджана. Адвокатов уже стало больше, чем прокуроров – 1500 против 1200. Между представителями адвокатуры и прокуратуры налажены хорошие отношения».

Замгенпрокурора также отметил, что в Указе Президента Ильхама Алиева от 3 апреля содержатся и два конкретных поручения Генеральной прокуратуре: «Во исполнение этих поручений приказом генерального прокурора Закира Гаралова в Генеральной прокуратуре создана рабочая группа из 15 человек, которой поручено подготовить соответствующий законопроект для всестороннего исполнения Указа Президента. Мы попросили всех сотрудников прокуратуры высказать свои предложения по данному вопросу. В течение месяца рабочая группа завершила свою работу, и по ее результатам мы направили более 200 предложений как в Верховный суд, так и в Министерство юстиции Азербайджана. В настоящее время сотрудники Генеральной прокуратуры, Верховного суда и Министерства юстиции завершают свою работу по вопросам, отмеченным в Указе, по ее окончании проект законопроекта будет направлен в соответствующие структуры».

По словам Н.Аскерова, в судебно-правовых реформах должен активно участвовать каждый гражданин Азербайджана.

В свою очередь, заведующий сектором в отделе по работе с правоохранительными органами и военным вопросам Администрации Президента Азербайджана Вусал Исаев, выступая на конференции, отметил, что профессиональные качества и большой потенциал азербайджанских адвокатов могут еще более плодотворно помочь проводимым в республике судебно-правовым реформам.

«Изменения в законодательстве, внесенные в рамках исполнения Распоряжения Президента Ильхама Алиева о совершенствовании деятельности в пенитенциарной сфере, гуманизации политики наказаний и расширении применения альтернативных мер наказаний, не связанных с изоляцией от общества, а также процессуальных принудительных мер, затронули 14 тысяч человек. Около 9 тысяч человек были освобождены на этапе следствия и судебных рассмотрений. Около 1800 человек освобождены от наказаний, в том числе 800, приговоренных к лишению свободы. Причем в это число не входят помилованные и амнистированные. Все это – результат гуманизации законодательства после внесенных в него изменений», - подчеркнул Вусал Исаев, отметивший, что ряд наказаний был смягчен.

Во второй части конференции выступил председатель Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров, который подчеркнул, что самый большой позитивный вклад в деятельность Коллегии адвокатов сделал Президент Ильхам Алиев, и азербайджанские адвокаты всецело поддерживают инициированные главой государства судебно-правовые реформы.

«Азербайджанская адвокатура развивается, Президент Ильхам Алиев подписал Указ о дополнительных мерах по развитию адвокатуры, и размер юридической помощи, оказываемой за государственный счет, был увеличен втрое. Уже функционирует Сумгайытское региональное адвокатское бюро, здание которого было передано Коллегии государством безвозмездно и бессрочно. Ремонтируются здания адвокатских бюро в Ширване и Шеки.

Кроме того, Коллегия адвокатов и Главное управление по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Азербайджана подпишут меморандум о сотрудничестве, который нацелен на борьбу с различными негативными явлениями, порой встречающимися в адвокатской деятельности, на принятие определенных мер», - подчеркнул председатель коллегии.

По словам А.Багирова, существует большой интерес к адвокатуре, и экзамены по приему проводятся объективно и прозрачно.

«Мы заинтересованы в привлечении хорошо подготовленных, профессиональных, честных, всесторонне развитых адвокатов, в увеличении их числа в регионах. В то же время необходимо решать и возникающие проблемы», - подчеркнул глава коллегии.

В обсуждениях, прошедших в завершении конференции, было отмечено, что Указ главы государства охватывает множество вопросов – от обращения в суды до обеспечения надежного исполнения судебных решений, дает конкретные поручения и рекомендации различным государственным структурам и организациям, в том числе по подготовке различных законопроектов, указов и распоряжений, обеспечению прозрачности работы судов, устранению волокиты и прочих негативных факторов. И Коллегия адвокатов Азербайджана приложит все усилия для того, чтобы максимально содействовать решению вопросов, вытекающих из Указа Президента Ильхама Алиева «Об углублении реформ в судебно-правовой системе».

Тимур Рзаев, Э.Т.