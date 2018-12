Суд запретил Apple продавать старые модели iPhone в Китае

Суд в Китае обязал Apple прекратить продажу старых моделей iPhone в стране.

Суд пришел к выводу, что компания нарушила два патента, принадлежащих американскому производителю чипов Qualcomm.

Об этом говорится в сообщении Qualcomm. Один из патентов связан с функцией редактирования фотографий на устройствах Apple, другой — с управлением приложениями с помощью сенсорного экрана iPhone.

The Wall Street Journal уточняет, что предварительный запрет был вынесен 30 ноября и стал первым подобным решением в отношении Apple для крупнейшего в мире рынка смартфонов. «Предварительный судебный запрет — последний поворот в длительном судебном споре Apple и Qualcomm», — пишет WSJ. Ранее Qualcomm подала против Apple более десятка исков о нарушении патентных прав в Китае.

Последнее решение Промежуточного народного суда Фучжоу касается деятельности четырех китайских «дочек» Apple: им запрещено импортировать и продавать семь моделей iPhone — 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus и X, выпущенный в 2017 г., пишет FT. Запрет импорта и продажи, вероятно, не распространяется на представленные в сентябре iPhone XS, XS Max и XR, отмечает WSJ. Это связано с тем, что эти устройства еще не вышли на китайский рынок в то время, когда был зарегистрирован патентный иск Qualcomm к Apple.

«Все модели iPhone доступны для наших клиентов в Китае», — заявила в свою очередь Apple (цитата по CNBC). Сейчас компания продает смартфоны с операционной системой iOS 12. В своем заявлении она настаивает, что запрет может быть применим лишь к iPhone, работающим на более старой версии операционной системы. Она назвала попытки Qualcomm добиться запрета продажи продуктов Apple в Китае «еще одним отчаянным шагом со стороны компании, чьи незаконные действия расследуются регулирующими органами по всему миру».

Apple пообещала использовать все юридические возможности для решения этого вопроса через суд. Bloomberg уточняет, что акции Apple подешевели на 2% в начале торгов в Нью-Йорке, стоимость акций Qualcomm выросла на 2,9%.

В последние два года Apple и Qualcomm оказались вовлечены в несколько крупных судебных процессов, охватывающих США, Китай и Европу. Apple обвинила Qualcomm в злоупотреблении своим положением на рынке мобильных чипов. Компания также прекратила платить лицензионные сборы Qualcomm и использовать ее чипы в своих устройствах. Qualcomm ответила производителю iPhone исками о нарушении условий контракта между компаниями и патентных прав.

«Ведомости»