Суд выясняет мошеннические схемы уклонения от уплаты налогов арестованного экс-депутата Гусейна Абдуллаева

В Бакинском военном суде под председательством судьи Хабиба Гасанова состоялось очередное заседание по уголовному делу бывшего депутата Гусейна Абдуллаева, его матери Зейнаб Абдуллаевой, Габиба Ибрагимова, Халида Алиева, Намига Бабаева, Интигама Сулейманова, Пярвиза Кязимова, Заура Гулиева и Назима Алиева.

Как сообщает 1news.az, на процессе выступили сотрудники Министерства налогов Гошгар Бядирханов и Хайял Ахмедов, которые, как гражданские истцы, в своих показаниях заявили, что Гусейн Абдуллаев уклонился от выплаты в госбюджет налогов на сумму в 23 миллиона 689 манатов. В частности, экс – депутат, в 2011-2014 годах, умышленно занижая количество сезонных работников, укрылся от уплаты налогов вместе с матерью Зейнаб Абдуллаевой.

Суд установил, что Г.Абдуллаев и его мать умышленно в 2011-2017 годах занизили в официальной налоговой декларации размеры земельного участка ООО «Araz-SA», уклонившись тем самым от уплаты налогов на сумму 171 тысяча 500 манатов.

Отметим, что по материалам уголовного дела 99,03% акций ОАО Araz-İnşaat принадлежало матери экс-депутата Зейнаб Абдуллаевой. Также Гусейн Абдуллаев управлял ООО Araz İNC, хотя документально владельцем являлся его отец Аббас Абдуллаев.

Очередное заседание суда состоится в четверг, 25 апреля.

Напомним, что Гусейн Абдуллаев, объявленный в международный розыск по линии Интерпола, был задержан в Турции и доставлен в Азербайджан.

В отношении Г.Абдуллаева в 2012 году было возбуждено уголовное дело по статье 213.2.2 («Уклонение от уплаты налогов в крупном размере») Уголовного кодекса АР. Следствие по таким делам ведет Следственное управление Министерства налогов АР.

Гусейн Абдуллаев решением Сабаильского районного суда от 18 мая 2007 года был приговорен к двум годам лишения свободы условно и освобожден в зале суда. Он обвинялся по статьям «Умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью» и «Хулиганство» за нанесение побоев депутату Фазаилу Агамалы.

По обвинению же в неуплате налогов экс-депутат долгое время уклонялся от следствия, вследствие чего решением суда был объявлен в розыск, а затем МВД объявило его в межгосударственный и международный розыск через Интерпол.

Сам Г.Абдуллаев утверждал в соцсетях, что проживает в Германии, где, по его словам, ему предоставлено политическое убежище, и занимается там бизнесом. При этом он активно сотрудничал с антиазербайджанскими, антигосударственными силами за рубежом и азербайджанской маргинальной оппозицией.

Тимур Рзаев

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