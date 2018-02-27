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Суд Праги освободил террориста РКК/PYD

27 Февраля, 2018 в 16:35 ~ 1 минута на чтение 450
Суд Праги освободил террориста РКК/PYD

Суд Праги своим решением освободил террориста PYD/РКК Салиха Муслюма, задержанного ранее в столице Чехии.  

Как сообщает Anadolu, ранее Муслюма доставили в здание суда, где были приняты усиленные меры безопасности. 

Перед зданием суда в знак протеста собралось небольшое число сторонников террористической организации PYD/PKK. Представители СМИ не допущены в зал суда. 

Ранее Анкара обратилась к властям Чехии с просьбой о временном аресте Муслюма и с требованием экстрадиции террориста в Турцию.

Имя бывшего сопредседателя PYD/PKK Салиха Муслюма было включено в список особо опасных преступников, разыскиваемых по линии МВД Турции.

За его поимку назначена награда в четыре миллиона турецких лир (более одного миллиона долларов США).

Ф.Багирова

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