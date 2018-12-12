Суд оставил Манвела Григоряна под стражей

Суд общей юрисдикции в Ереване оставил бывшего депутата парламента Армении Манвела Григоряна под арестом еще на 2 месяца, сообщил журналистам после заседания его адвокат Арсен Мкртчян.

«Суд принял решение удовлетворить ходатайство следователя, а ходатайство защиты – отклонить. Таким образом, арест продлен еще на два месяца», - сказал Мкртчян, сообщает «Спутник Армения».

Адвокат отметил, что он не знает других обвиняемых, которые при возмещении ущерба и таких тяжелых заболеваниях остаются под стражей. Он сообщил, что у Григоряна из-за рака удалено одно легкое, высокий уровень сахара. Итого 16 болезней. Под стражей остановить дальнейшее развитие болезней, по его словам, невозможно.

Накануне здоровье Григоряна ухудшилось. В сегодняшнем заседании он не принимал участия.

Ранее следственный орган обратился в суд с ходатайством о продлении срока ареста Григоряна. Параллельно ходатайство об освобождении опального генерала под залог в 20 миллионов драмов (около 41 тысячи долларов) подала сторона защиты.

Отметим, что Григорян был арестован в июне этого года по обвинению в незаконном хранении оружия и присвоении продовольствия для военных.

Тогда в доме генерала прошли обыски. Правоохранительные органы Армении нашли значительное количество продовольствия (тушенки, сгущенки) и несколько единиц автомобильной техники.

Напомним, что бывший генерал-лейтенант ВС Армении Манвел Григорян в 2014 году признался, что в годы войны в Карабахе фактически держал азербайджанского пленного в рабстве в своем доме.

Так, в беседе с армянской службой «Радио Свобода» («Радио Азатутюн») генерал заявил, что после войны вернулся в Армению с сотнями пленных.

Комментируя вопрос о том, держал ли он в своем доме в заточении пленных азербайджанцев, Григорян заявил: «Да. Почему не держал? Да, к тому же сотни. Пленного по имени Симон (имя, данное пленному Григоряном - ред.) я держал дома. Четыре года держал: 2 года – в Мардакерте, 2 года – в Армении».

На вопрос было ли дано имя Симон генералом, Григорян ответил: «Да, Симонян Симон. А кто должен был дать?»

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А.А.