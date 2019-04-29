Судьи отказываются вести судебный процесс по делу Роберта Кочаряна

Трое судей суда общей юрисдикции по разным причинам отказались вести разбирательство по делу в отношении второго президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя в республике.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на армянские СМИ.

Дело Кочаряна уже направлено в суд.

«Судья обязан подать заявление о самоотводе, если считает, что для этого есть основания», - сказал министр юстиции Армении Артак Зейналян в интервью журналистам, комментируя этот вопрос.

Напомним, что в конце июля прошлого года Кочарян был взят под стражу по обвинению в свержении конституционного строя в республике в марте 2008 года. Однако апелляционный суд Армении 13 августа отменил решение об аресте, освободив Кочаряна из-под стражи. Генпрокуратура обратилась в кассационный суд с целью обжалования решения.

Дело было направлено на повторное рассмотрение в апелляционный суд, который 7 декабря оставил в силе решение суда первой инстанции об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Согласно этому решению вечером того же дня второй президент Армении был арестован.

Адвокаты экс-президента считают его политзаключенным и заявляют о нарушении порядка и норм судопроизводства.

А.С., Э.Т.