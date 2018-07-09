Субхан Намазов: «Мы должны бороться за практические знания»

В обязанности вуза не входит лепить из каждого студента некий образ высококвалифицированного специалиста. А в чем же тогда суть высшего образования?

Наша задача - соответствовать требованиям современного образования. Понимать и точно очерчивать границы того, чему мы будем учить подрастающее поколение. Что важно знать детям перед поступлением в вуз? И чему должен учиться студент в вузе, чтобы стать хорошим специалистом?

Эти вопросы, в основном, имеют важное значение для технического образования. Мы должны понимать, где именно у нас пробелы в подготовке кадров по техническим специальностям? Четко понимать достаточные и недостающие качества у наших кадров?

На все эти вопросы ответил проректор являющегося одним из главных образовательных очагов страны по подготовке технических кадров - Азербайджанского технического университета по международным отношениям Субхан Намазов.

Несмотря на недавнее назначение С.Намазова на должность проректора Азербайджанского технического университета, он уже приступил к введению новшеств.

Проректор считает, что, несмотря на то, что для нас это новшества, тем не менее они должны были быть применены давно.

Говоря о недостающих качествах у наших кадров, Субхан Намазов одним из главных критериев назвал отсутствие практических навыков. Он также отметил, что, побывав во многих странах, на основе сделанных наблюдений пришел к выводу, что в основу советской системы образования были заложены лишь фундаментальные знания.

Но этих знаний недостаточно для управления техникой на производстве, поэтому очень часто применяли опыт промышленности зарубежных стран. А все потому, что в действующей системе образования Европы и Америки в основном делают акцент на практические знания. Большинство наших выпускников продолжают свое образование (магистратуру) в различных зарубежных странах, в основном в Германии, и лишь после этого находят работу. Наша самая большая проблема - отсутствие практических знаний. Мы в основном даем теоретические знания. В дальнейшем для использования полученных теоретических знаний на практике требуется немало времени.

Мы должны стараться давать больше практических знаний. Это и есть «рациональное знание», иначе говоря, важные, необходимые знания. Исходя из этого, мы, всегда обращаясь к производителям, предлагаем им сказать нам, на что больше следует делать акцент, и самое главное, какие именно знания и навыки они ищут в потенциальных кадрах. Они должны озвучить свои требования, а университет в свою очередь в соответствии с этими требованиями - подготовить кадры.

Производственным предприятиям определенную часть дохода следует выделять на развитие вузов.

На вопрос о том, получают ли они от производства оперативные требования, Субхан муаллим ответил следующее: «Пусть и не систематически, но мы получаем определенные требования, на которые стараемся отвечать. По некоторым специальностям нашего университета нам удалось наладить это сотрудничество. Например, на кафедре «Металлургия и металловедение», заведующим которой я являюсь, мы стараемся обеспечить всеми необходимыми для производственных предприятий знаниями. Мы также записали для них программу по специальности, которая является главным требованием производственных предприятий. Для ведения этих занятий мы пригласили руководителя производства, специалиста в этой области с наличием ученой степени. Этот опыт не должен носить кратковременный, эпизодический характер, он должен превратиться в некую традицию. Производство должно выполнять роль заказчика, а мы – исполнителя. Лишь в этом случае они будут чувствовать в нас необходимость.

По мнению проректора, в первую очередь необходимо внести изменения в законодательство. За последнее время Министерство образования в этом направлении проделало немало работы. Можно сказать, в законодательстве сформирована некая база, для реализации которой предпринимаются важные шаги. К примеру, за последний год мы были свидетелями неоднократных встреч студентов, выпускников с производителями, руководителями заводов, холдингов, организованных при поддержке Министерства образования. Некоторым студентам во время учебы в университете компании выплачивают стипендии, создают все необходимые условия для ведения исследований. Но этого недостаточно. Полагаю, мы должны прибегнуть к практике западных стран, где определенная часть прибыли производственных предприятий должна направляться на развития вузов. Это должно быть своего рода требованием к компаниям, а взамен в отношении них должны быть применены определенные уступки.

Как отметил ранее С.Намазов, желающие выбрать профессию «Инженерное обеспечение», должны быть достаточно творческими людьми. И на вопрос, что именно необходимо для привлечения способных и творческих абитуриентов в технические вузы, Субхан муаллим ответил следующее: «Я полагаю, что должно быть как можно больше мотивирующих мероприятий. Производство в мотивации является одним из главных процессов. Если нет производства, кому нужен технический вуз. Помнится, было время, когда промышленные отрасли были разрушены, и именно по этой причине в вузах наблюдалось отставание. Но благо ситуация стабилизировалась и в университетах стала наблюдаться оживленность, поскольку в этих отраслях начали открываться новые рабочие места. Помимо этого, в решении проблем технических вузов важнее мотивации является просвещение. Абитуриенты перед выбором специальности находятся в состоянии некой фрустрации, что именно выбрать - информационные технологии или машинная инженерия. Это говорит о том, что все взаимосвязано. И мы в свою очередь должны обеспечивать студентов как теоретическими, так и практическими знаниями.

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