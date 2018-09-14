Суад Салимова о предстоящем бое в Голландии: «Для меня выйти на ринг – как станцевать хороший танец…» - ФОТО

Молодая спортсменка Суад Салимова, которая стала первой среди азербайджанских девушек-бойцов, прошедших сборы в Голландии и Таиланде, продолжает представлять нашу страну и поднимать флаг Азербайджана на мировой арене.

На данный момент девушка живет в Амстердаме и тренируется в зале Myke’s gym у тренера по кикбоксингу Майка Пассенье бок о бок с Бадром Хари и всемирно известными чемпионами организации Glory.

13 октября у нашей соотечественницы пройдет бой по К-1 с одной из самых знаменитых спортсменок не только Голландии, но и всей Европы Самантой Ван Дон.

«Зная, что она гораздо опытнее меня, я все равно согласилась выйти с ней на ринг. В какой-то степени я даже рада, что у меня будет такая соперница, потому что это дает мне еще больше мотивации. Для меня выйти на ринг – как станцевать хороший танец. Я обязательно покажу, на что способна, и сделаю все возможное, чтобы одержать победу», - сказала Салимова в беседе с 1news.az.

Параллельно с кикбоксингом, девушка пробует себя в смешанных боевых искусствах (ММА). В октябре у Суад состоится любительский бой в Бельгии, а в ноябре – первый профессиональный бой по ММА в Голландии, к которому она усердно готовится.

«Здесь у каждого профессионального спортсмена имеются спонсоры, и я бы тоже очень хотела иметь спонсоров из своей страны. Я участвую в боях практически каждый месяц и, если мне окажут поддержку, смогу продолжать и дальше поднимать азербайджанский флаг на мировой спортивной арене», - говорит девушка.

Отметим, что Суад Салимова является четырехкратной чемпионкой Азербайджана по кикбоксингу, трехкратной чемпионкой по Ушу-Саньда, чемпионкой олимпиады боевых искусств в Санкт-Петербурге, чемпионкой мира по версии WTKA в Испании и обладательницей других многочисленных титулов.

Лейла Мамедова, Э.Т.

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