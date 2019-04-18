Студия Disney пожертвовала 5.000.000 долларов на восстановление Нотр-Дама – ФОТО – ВИДЕО

Пожар в Соборе Парижской Богоматери вызвал резонанс в мире, и за два дня на его восстановление был собран миллиард долларов.

Пожертвования на восстановление Нотр-Дама продолжаются, и, как сообщает 1news.az со ссылкой на IndieWire, студия Disney, выпустившая в 1996 году мультфильм «Горбун из Нотр-Дама», объявила, что пожертвует 5.000.000 долларов на восстановление собора.

«Нотр-Дам – луч надежды и красоты, определявший сердце Парижа и душу Франции на протяжении веков, вдохновляющий и вызывающий уважение своей архитектурой и красотой, занимающий важное место в человеческой истории. The Walt Disney Company поддерживает наших друзей и соседей в сообществе, предлагает искреннюю поддержку, а также 5 млн долларов на восстановление незаменимого шедевра», - говорится в официальном заявлении президента Disney Роберта Айгера, опубликованном на сайте IndieWire.

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В.Ф, Г.Р.