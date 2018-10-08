Студенты БВШН успешно выступили на конкурсе CanSat Azerbaijan 2018

Студенты Бакинской высшей школы нефти (БВШН) стали участниками финала первого республиканского конкурса CanSat Azerbaijan 2018, организованного ОАО «Азеркосмос» совместно с Министерством образования Азербайджана.

Успешно приняв участие в соревновании, представлявшая вуз команда Interstellar в составе из шести студентов заняла на конкурсе второе место.

В финале принимали участие десять команд из семи университетов страны. По условиям конкурса, его участники должны были изготовить макет настоящего спутника весом 500 граммов, заключенный в обычной банке из-под колы (satellite in a can), и запустить его на высоту 400 м. После отделения от носителя CanSat, который оснащен всеми основными системами спутника, в том числе бортовым компьютером, приемником-передатчиком и системой питания, должен был провести телеметрические измерения, передать их на станцию приема, также созданную конкурсантами, а затем приземлиться с парашютом.

В заключение команды представили итоги своей работы членам жюри CanSat Azerbaijan 2018, которые высоко оценили модель, созданную студентами БВШН.

В ходе подготовки к финалу члены команды Interstellar разделились на подгруппы: Гусейн Наджафов и Шабнам Сафиева отвечали за механику, Парвин Гулиева и Исмет Агаев – за электронику, а Саадат Керимова и Тарлан Ахадли занимались программированием.

«Этот проект – из совершенно новой для нас области, – рассказывает капитан команды Парвин Гулиева. – Конечно, мы волновались, но нам удалось собрать сильную, талантливую и амбициозную команду, которая сумела с первого раза добиться такого замечательного успеха».

Главная цель CanSat Azerbaijan 2018 – повысить интерес студентов к спутниковым проектам в стране, в том числе по созданию нано- и других реальных спутников, помочь им приобрести практические навыки в этой области и способствовать формированию команд, способных достойно представлять Азербайджан на различных международных соревнованиях.

Э.Т.