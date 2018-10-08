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Студенты БВШН успешно выступили на конкурсе CanSat Azerbaijan 2018

Сегодня в 11:20 ~ 2 минуты на чтение 342
Студенты БВШН успешно выступили на конкурсе CanSat Azerbaijan 2018

Студенты Бакинской высшей школы нефти (БВШН) стали участниками финала первого республиканского конкурса CanSat Azerbaijan 2018, организованного ОАО «Азеркосмос» совместно с Министерством образования Азербайджана.

Успешно приняв участие в соревновании, представлявшая вуз команда Interstellar в составе из шести студентов заняла на конкурсе второе место.

В финале принимали участие десять команд из семи университетов страны. По условиям конкурса, его участники должны были изготовить макет настоящего спутника весом 500 граммов, заключенный в обычной банке из-под колы (satellite in a can), и запустить его на высоту 400 м. После отделения от носителя CanSat, который оснащен всеми основными системами спутника, в том числе бортовым компьютером, приемником-передатчиком и системой питания, должен был провести телеметрические измерения, передать их на станцию приема, также созданную конкурсантами, а затем приземлиться с парашютом.

В заключение команды представили итоги своей работы членам жюри CanSat Azerbaijan 2018, которые высоко оценили модель, созданную студентами БВШН.

В ходе подготовки к финалу члены команды Interstellar разделились на подгруппы: Гусейн Наджафов и Шабнам Сафиева отвечали за механику, Парвин Гулиева и Исмет Агаев – за электронику, а Саадат Керимова и Тарлан Ахадли занимались программированием.

«Этот проект – из совершенно новой для нас области, – рассказывает капитан команды Парвин Гулиева. – Конечно, мы волновались, но нам удалось собрать сильную, талантливую и амбициозную команду, которая сумела с первого раза добиться такого замечательного успеха».

Главная цель CanSat Azerbaijan 2018 – повысить интерес студентов к спутниковым проектам в стране, в том числе по созданию нано- и других реальных спутников, помочь им приобрести практические навыки в этой области и способствовать формированию команд, способных достойно представлять Азербайджан на различных международных соревнованиях.

Э.Т.

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