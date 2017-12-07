Студентка БВШН, набравшая при поступлении 700 баллов: «Я задавала себе вопросы, и они привели меня сюда»

– Халида, расскажи немного о себе.

– Меня зовут Халида Алиева, я родилась 6 января 2000 года в Лянкяране. С первого по пятый класс я училась в Лицее технических и естественных наук в Сумгайыте, а с шестого по восьмой класс – в лянкяранской школе-лицее №4. Затем я училась в школе-лицее №220 им.А.Махмудова в Баку, которую и окончила в 2017 году. В этом же году во время вступительных экзаменов по первой группе специальностей я набрала 700 баллов и завоевала право стать студенткой Бакинской высшей школы нефти.

– Каким своим достижением на сегодня ты гордишься больше всего?

– Конечно, одним из самых своих больших успехов я считаю отличный результат, которого я добилась при поступлении в вуз. Но самый главный успех для меня на сегодня – то, что я вошла в семью студентов Бакинской высшей школы нефти. Я думаю, что надо выбрать правильный путь к счастливому будущему, и потому уверена, что приняла верное решение, выбрав этот вуз. И еще, конечно, огромный успех стать Президентским стипендиатом. Я почувствовала себя очень счастливой, увидев свое имя в списке тех, кто был удостоен этого звания Распоряжением Президента.

– Когда ты думала, какой вуз выбрать для учебы, почему остановила свой выбор именно на Бакинской высшей школе нефти?

– Знаете, когда я задумывалась о том, где учиться будущей профессии, то сама себе задавала вопросы, в том числе и такие: «Чего ты ждешь от вуза?»; «Какой будет твоя карьера после его окончания?» Эти вопросы направили меня по единственному адресу – в Бакинскую высшую школу нефти. А став студенткой, я убедилась, что здесь студенты на самом деле получают качественное и всестороннее образование. Важно и то, что здесь помогают посмотреть на жизнь с разных сторон, создают возможности построить успешное будущее, и это меня очень радует.

– Где ты видишь себя после окончания БВШН и почему?

– После того как получу степень бакалавра, я бы хотела продолжить учебу и поступить в магистратуру. Моя заветная цель – достойно представить свою страну за рубежом, на международной арене, внести весомый вклад в свою профессию.

– Что для тебя является самой сильной мотивацией?

– Самая сильная мотивация для меня – поддержка, любовь и вера в меня моей семьи, моих близких.

– Что бы ты посоветовала тем, кто уже поступил или только собирается поступать в вуз?

– Думаю, им нужно получить образование по той профессии, в которой они себя видят. Знание того, чего ты хочешь в жизни, помогает добиться успеха. Со мной именно так и получилось. Я заранее знала, что буду инженером и хочу учиться в БВШН, поэтому и добилась успеха.