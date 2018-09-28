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Студент БВШН присутствовал при запуске нового азербайджанского спутника на орбиту

Сегодня в 13:41 ~ 1 минута на чтение 357
Студент БВШН присутствовал при запуске нового азербайджанского спутника на орбиту

Студент четвертого курса кафедры нефтегазовой инженерии Бакинской высшей школы нефти (БВШН) Фардин Ватани стал свидетелем знаменательного события – запуска нового азербайджанского спутника Azerspace-2.

Спутник был выведен на орбиту с космодрома Куру Гвианского космического центра, расположенного во французской Гвиане на северо-восточном побережье Южной Америки.

Azerspace-2, который стал уже третьим космическим спутником Азербайджана, будет эксплуатироваться на орбите не менее 15 лет. Он охватывает страны Европы, Центральной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и тропической Африки. Спутник предлагает высокие технические возможности, благоприятную зону охвата и качественные услуги для удовлетворения растущих потребностей в области сетевых услуг для государственных и частных структур.

Присутствие студента вуза при запуске спутника Azerspace-2 стало возможным благодаря многолетнему сотрудничеству Бакинской высшей школы нефти и ОАО «Азеркосмос». Фардин Ватани, набравший на вступительных экзаменах 690 баллов, принимает активное участие в общественной жизни вуза и является Президентским стипендиатом.

Э.Т.

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