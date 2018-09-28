Студент БВШН присутствовал при запуске нового азербайджанского спутника на орбиту

Студент четвертого курса кафедры нефтегазовой инженерии Бакинской высшей школы нефти (БВШН) Фардин Ватани стал свидетелем знаменательного события – запуска нового азербайджанского спутника Azerspace-2.

Спутник был выведен на орбиту с космодрома Куру Гвианского космического центра, расположенного во французской Гвиане на северо-восточном побережье Южной Америки.

Azerspace-2, который стал уже третьим космическим спутником Азербайджана, будет эксплуатироваться на орбите не менее 15 лет. Он охватывает страны Европы, Центральной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и тропической Африки. Спутник предлагает высокие технические возможности, благоприятную зону охвата и качественные услуги для удовлетворения растущих потребностей в области сетевых услуг для государственных и частных структур.

Присутствие студента вуза при запуске спутника Azerspace-2 стало возможным благодаря многолетнему сотрудничеству Бакинской высшей школы нефти и ОАО «Азеркосмос». Фардин Ватани, набравший на вступительных экзаменах 690 баллов, принимает активное участие в общественной жизни вуза и является Президентским стипендиатом.

Э.Т.