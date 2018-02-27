Студент БВШН – лучший среди поступающих в магистратуру

Лучший результат по итогам первого тура вступительных экзаменов в магистратуру вузов Азербайджана, проведенного Государственным экзаменационным центром 25 февраля этого года, показал студент Бакинской высшей школы нефти (БВШН) Эмиль Амрахов.

Набрав 95 баллов из 100 возможных, он занял первое место среди 12 тысяч 387 студентов высших учебных заведений страны, сдававших вступительные экзамены в магистратуру.

«День, когда объявили результаты экзаменов, совпал с моим днем рождения. Было, конечно, приятно узнать о том, что я набрал самый высокий балл, именно в этот день», - рассказывает Э.Амрахов,

Отметим, что Эмиль Амрахов учится на пятом курсе БВШН по специальности «Инженер-нефтяник». При поступлении в вуз он набрал 664 балла.

1news.az