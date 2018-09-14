Студенческий кредитный фонд «Маарифчи» объявил о начале новой сессии

С 17 сентября стартует очередная сессия объявлений студенческого кредитного фонда «Маарифчи».

Образовательные кредиты, которые будут представлены на предстоящей сессии предусмотрены для оплаты студентами из малообеспеченных семей задолженности за обучение в учебном году 2018/2019.

Студенты, подающие заявку на получение кредита, должны отвечать определенным единым требованиям. Таким образом, заявку могут подать граждане Азербайджана, продолжающие обучение в одном из соответствующих университетов-учредителей и нуждающиеся в финансовой помощи для продолжения обучения.

Подробная информация о типах и условиях образовательных кредитов, критериях отбора и форме заявки размещена на официальном сайте фонда ( http://maarifci.az).

Студенты из малоимущих семей, желающие получить кредит, могут обратиться в фонд «Маарифчи» до 19 октября.

Следует отметить, что созданный по инициативе министерства образования студенческий кредитный фонд «Маарифчи» охватывает 14 вуза.

Главной задачей фонда является путем предоставления образовательных кредитов студентам из малообеспеченных семей создать для них равные возможности для получения образования.

С начала своей деятельности студенческий кредитный фонд «Маарифчи» провел пятую по счету сессию объявлений. За этот период на основе электронных обращений, поступивших в фонд, был заключен 201 кредитный договоров со студентами, отвечающими критериям отбора.