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Стрельба в Вирджиния-Бич: 11 человек погибли, шестеро ранены

Сегодня в 10:58 ~ 1 минута на чтение 258
Стрельба в Вирджиния-Бич: 11 человек погибли, шестеро ранены

В курортном городе Вирджиния-Бич, США, произошла стрельба.

В результате не менее 11 человек убиты, шестеро получили ранения. Такие данные сообщает полиция города на своей странице в Twitter.

Как уточняет шеф полиции Вирджинии-Бич Джеймс Сервера, пострадавших доставили в местные больницы. О состоянии раненых пока ничего не сообщается. Одного из полицейских спас бронежилет, сообщает ТАСС.

Как удалось установить, это был служащий со стажем в местном коммунальном предприятии.

На место происшествия прибыли полицейские, началась перестрелка. Подозреваемый выстрелил в правоохранителей, они открыли ответный огонь. Стрелявший был убит, передает телеканал "Россия 24".

Власти рекомендуют горожанам избегать появления в районе здания муниципального центра, где произошло ЧП.

Vesti.ru

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