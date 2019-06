Стрельба в Вирджиния-Бич: 11 человек погибли, шестеро ранены

В курортном городе Вирджиния-Бич, США, произошла стрельба.

В результате не менее 11 человек убиты, шестеро получили ранения. Такие данные сообщает полиция города на своей странице в Twitter.

Как уточняет шеф полиции Вирджинии-Бич Джеймс Сервера, пострадавших доставили в местные больницы. О состоянии раненых пока ничего не сообщается. Одного из полицейских спас бронежилет, сообщает ТАСС.

Как удалось установить, это был служащий со стажем в местном коммунальном предприятии.

На место происшествия прибыли полицейские, началась перестрелка. Подозреваемый выстрелил в правоохранителей, они открыли ответный огонь. Стрелявший был убит, передает телеканал "Россия 24".

Власти рекомендуют горожанам избегать появления в районе здания муниципального центра, где произошло ЧП.

Vesti.ru

BREAKING VIDEO: People being rushed out of Virginia Beach Municipal Center after shooting with multiple victims; FBI responding pic.twitter.com/9Z5QryTjcM — News Breaking LIVE (@NewsBreaking) 31 мая 2019 г.