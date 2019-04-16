1news.az
Армения
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Стрельба в Ереване: есть погибший и пострадавшие

Сегодня в 12:26 ~ 1 минута на чтение 577
Стрельба в Ереване: есть погибший и пострадавшие

В больницу им. Микаеляна Еревана были госпитализированы двое мужчин с огнестрельными ранениями, пишет shamshyan.com.

Еще один человек был доставлен в 8-ю больницу. Один из госпитализированных скончался в реанимации.

По сведениям источника, инцидент произошел в районе Канакер-Зейтун. На месте происшествия были обнаружены 4 гильзы, 1 пуля и похожие на кровь следы.

По факту возбуждено уголовное дело по признакам статьи 34-104 (Покушение на убийство), части 1 статьи 104 (Убийство) и части 1 статьи 235 (Незаконные приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК Армении.

А.А.

Telegram WhatsApp

577

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Армения

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net