Стрельба в Ереване: есть погибший и пострадавшие

В больницу им. Микаеляна Еревана были госпитализированы двое мужчин с огнестрельными ранениями, пишет shamshyan.com.

Еще один человек был доставлен в 8-ю больницу. Один из госпитализированных скончался в реанимации.

По сведениям источника, инцидент произошел в районе Канакер-Зейтун. На месте происшествия были обнаружены 4 гильзы, 1 пуля и похожие на кровь следы.

По факту возбуждено уголовное дело по признакам статьи 34-104 (Покушение на убийство), части 1 статьи 104 (Убийство) и части 1 статьи 235 (Незаконные приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК Армении.

А.А.