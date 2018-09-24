Сторонник Пашиняна станет мэром Еревана

Предвыборный блок «Мой шаг» (союз партий «Миссия» и «Гражданский договор», возглавляемой премьер-министром Николом Пашиняном) одержал уверенную победу на выборах в Совет старейшин.

Согласно предварительным данным ЦИК, по итогам обработки всех бюллетеней блок набрал 81,06% голосов. За блок «Мой шаг» проголосовали 294 109 из 370,3 тыс. избирателей.

Второе место заняла партия «Процветающая Армения» бизнесмена Гагика Царукяна — 6,95% (25219 голосов). Блок «Луйс» хоть и не набрал необходимый для блока порог — 4,99% (18112), однако проходит в Совет, согласно положению Избирательного кодекса об обязательном наличии трех сил.

Явка на выборах составила 43,65 %. За места в 65-местный Совет боролись 12 партий и блоков.

В соответствии с законом о местном самоуправлении, мэра столицы избирает Совет старейшин. Если по итогам выборов одна из партий получает более 50% мест, то возглавляющий ее список кандидат считается избранным мэром.

На пост градоначальника от блока «Мой шаг» выдвинут актер Айк Марутян. Он автоматически становится мэром, так как политическая сила, от которой он идет, получила более 80% голосов избирателей.

Среди других политических сил, участвовавших в выборах — партия «Реформистов», «Наследие», «Айк» (Айказун), «Демократический путь», «Оринац еркир» (Страна законности), «Дашнакцутюн» и «Еркир цирани» (Страна абрикоса), а также блоки «Ереванское общество» и «Ереванцы». Они не набрали необходимого количества голосов.

Для избрания в Совет старейшин партиям нужно набрать как минимум 6%, а партийным блокам — 8%. Однако, согласно Избирательному кодексу, в горсовет должны пройти три партии или блока, следовательно, занявшая в выборах третье место политсила получит мандаты независимо от набранных голосов.

Бывший мэр Еревана, член Республиканской партии Армении Тарон Маркарян заявил об отставке 9 июля.

Окончательные итоги выборов в Совет старейшин, по закону, будут обнародованы на седьмой день, 30 сентября.

А.А.