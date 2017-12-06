«СтопХам» по-бакински: активист борется с неправильной парковкой «вежливой свастикой» - ФОТО

В центре Баку появился таинственный активист, борющийся с неправильно припарковавшими свои автомобили водителями оригинальным способом.

Как сообщает 1news.az, активист действует в районе улиц Хагани и Низами (больше известной как «Торговая» - прим. авт.).

Он клеит на автомобили, водители которых припарковали их так, что они мешают проходу пешеходов, красные наклейки с надписью «Əngəl olma» («Не препятствуй»).

При этом на наклейках также можно разглядеть символ, похожий на укороченную свастику со скругленными краями (эмблему 5-й танковой дивизии СС «Викинг»). Однако стоит отметить, что на санскрите «свасти» - это приветствие, пожелание удачи и благоденствия.

Тимур Рзаев, Э.Т.

Фото - Лилия Никлюкова‎