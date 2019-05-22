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Столкновения в Джакарте: Шестеро погибших и около 200 раненых

Сегодня в 09:43 ~ 1 минута на чтение 471
Столкновения в Джакарте: Шестеро погибших и около 200 раненых

По крайней мере, шесть человек погибли, около 200 получили ранения в результате столкновений демонстрантов и полиции в столице Индонезии.

Об этом сообщил в среду губернатор Джакарты Анис Басведан, передает ТАСС со ссылкой на новостной портал Detik.

«На данный момент известно о шестерых погибших, более 200 с различными травмами были доставлены в столичные больницы», - отметил градоначальник при посещении одного из медучреждений.

Между тем официальный представитель правоохранительных органов Индонезии Дэди Прасетио подтвердил в интервью телеканалу Kompas, что полицейским, обеспечивающим порядок на митингах, не выдавалось огнестрельное оружие.

По информации Detik, в среду с утра группа демонстрантов забросала камнями станцию метрополитена, центральный район столицы практически полностью перекрыт.

Сторонники оппозиционного кандидата Прабово Субианто провели во вторник в центре Джакарты акцию протеста против результатов президентских выборах, победу на которых одержал действующий глава государства Джоко Видодо. Мирная демонстрация ночью переросла в столкновения с полицией, которая вынуждена была применить слезоточивый газ и водометы.

Как сообщила газета The Jakarta Post, протестующие сожгли несколько автомобилей, а также устроили пожар в одном из общежитий, где проживают полицейские.

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