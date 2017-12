Сто тысяч озер и родина Санта-Клауса: Финляндии 100 лет – ФОТО

Ровно сто лет назад на карте мира появилась новая страна. 6 декабря 1917 года Финляндия объявила о своей независимости от России.

Чем уникальна Финляндия? Местные жители рассказали Би-би-си о том, что им больше всего нравится в их стране – от «настоящего» дома, где живет Санта Клаус, до финских коробок для новорожденных.

187 тысяч 888 озер

«Больше всего мне нравится, что в Финляндии так много озер, - говорит фотограф Джейсон Тилликайнен, который живет в Йоэнсуу, на юго-востоке Финляндии. - Мне очень нравится, как меняется их вид на протяжении года, в их спокойствии я черпаю вдохновение для своих работ».

«Нет ничего лучше, чем выйти из сауны – и тут же прыгнуть в холодное озеро. Это просто замечательно!» - уверяет он.

«#Финляндия, страна 1000 озер (точнее, 187 888, если я правильно понимаю)!» - пишет в Твиттере Джейсон Тилликайнен.

«Финские младенцы спят снаружи»

Всем будущим родителям в Финляндии выдается специальная коробка. В ней – набор детской одежды, постельное белье и игрушки, а саму коробку можно использовать в качестве детской кроватки.

«Впервые это стали делать еще в 1930-х годах», - говорит Хеикки Тииттанен, отец троих детей и глава компании Finnish Baby Box.

«Изначально эти коробки выделялись в качестве помощи бедным семьям, для поддержки молодых матерей со стороны национальной системы здравоохранения», - объясняет он.

Сейчас коробка выдается всем новоиспеченным родителям. В каждой коробке для младенца около 50 разных предметов – одежда, гигиенические принадлежности для новорожденных и одеяла.

Леэна Карппинен из отдела рекламы компании Helsinki Marketing также получила такую коробку, когда у нее родился сын.

«Финские младенцы днем спят на свежем воздухе, даже зимой. Для этого очень важно подобрать подходящую одежду, а в коробке есть и зимняя одежда, и одеяло специально для новорожденного», - говорит она.

«Мой сын просто обожал спать на свежем воздухе, спал только там, так что мы клали его в коляску и ходили гулять, даже при 23-градусном морозе», - вспоминает Леэна.

Санта, сани и бобры

Некоторые утверждают, что Санта-Клаус живет вовсе не на Северном полюсе, а финской Лапландии.

«Санта-Клаус живет в пещере в Санта-парке, в Рованиеми. Это парк развлечений, посвященный Рождеству, и находится он в 50 метрах от северного полярного круга», - рассказывает Саила Вильхельмссон, директор по маркетингу Санта-парка и представительница «настоящего» Санты.

«Лапландцы придумали сани, копируя действия бобров, строящих свои хижины на зиму, - объясняет она. - Один бобер хватается за ветки осины, которые идут на строительство хижины, и ложится на них, а другой бобер тянет его по снегу, как на санках».

70 дней незаходящего солнца

«Я обожаю контрасты и крайности этой страны, - говорит Хели Хименес глава отдела маркетинга Visit Finland. - Зиму люди проводят в тишине и спокойствии, а летом все высыпают наружу и общаются друг с другом».

«Зимой дневного света мы почти не видим. Солнце не поднимается над горизонтом в течение 52 дней. Зато летом дни бесконечны. Солнце непрерывно светит целых 70 дней», - объясняет он.

«Природа меняется в зависимости от времени года. Это отражается и на людях. Зимой мы спокойны, или даже молчаливы, но летом все наоборот», - утверждает Хименес.

Кофе

«Может, кому-то покажется странным, что мы так любим кофе, учитывая, что в этой части света он даже не растет», - говорит журналист Ниило Симойоки, который работает в Хельсинки, а живет в Туусула.

«Мы – мировые чемпионы по употреблению кофе на душу населения, - утверждает он. - Если к вам кто-то приходит в гости, то вы должны сразу же заварить кофе – тут даже вопросов никаких не возникает!»

Сегодня многие компании – по случаю столетия Финляндии – устраивают «кофейную паузу». «Мы финны и так все время пьем кофе, но сегодня вместе с кофе будет нечто еще!» - пишет в Твиттере Ниило Симойоки.

We Finns drink coffee all the time anyway, but today there is something special to go with the cup. #Finland100 pic.twitter.com/eGmpY0wESp — Niilo Simojoki (@NiiloSimojoki) 5 декабря 2017 г.