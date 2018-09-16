Стивен Кинг назвал лучший фильм в истории

Американский писатель Стивен Кинг назвал фильм, который он считает лучшим в истории.

По его мнению, это «Крестный отец 2» Фрэнсиса Форда Копполы. Об этом литератор написал в своем Twitter-аккаунте.

«Кто-то спросил меня вчера: какая лента лучшая из всех, что ты видел? Я с этим переспал (что мне на самом деле не требовалось) и могу точно ответить. "Крестный отец 2"», — пояснил он.

«Крестный отец 2» вышел в 1974 году. Это продолжение одноименной картины 1972 года с Аль Пачино в главной роли. Лента получила 11 номинаций на «Оскар» и выиграла в шести, в том числе в категории «Лучший фильм».

Многие критики считают, что вторая часть саги значительно превзошла первую. В 1997 году Американский институт кино включил «Крестного отца 2» в список величайших картин в истории отечественного кино.

Lenta.ru