Стильная осень вместе с ALBATROS! - ФОТО

Хоть осень еще только-только вступает в свои права, погода уже оставила лето позади. А так как осенние коллекции мировых брендов уже доступны в продаже, можно смело обновлять гардероб на сезон!

Для вас составлены 4 осенних total look-а на все случаи жизни, которые можно пробрести, не теряя времени, в одном магазине, а именно - в мультибрендовом бутике Albatros. В бутике Albatros можно купить не только одежду в любом стиле – от костюма до джинсов, - но и обувь, и аксессуары – все в одной точке.

Пуловер Ralph Lauren Polo играет первую скрипку в этом ансамбле. Его эффектно дополняют джинсы Trussardi, пиджак Nino Danieli и белая рубашка Seidensticker.

Костюм – обязательный элемент мужского гардероба. Этой осенью в моде тонкая клетка, как на этой модели от Nino Danieli. Носят его не с рубашкой, а с пуловером с высоким воротом, например, винного цвета от Ralph Lauren Polo.

Осенью главный предмет гардероба – это куртка! Чтобы быть в тренде, можно выбрать кожаную модель с аппликациями от Ralph Lauren Polo и носить с джинсами от Armani X и серым пуловером Hugo Boss. Кроссовки можете подобрать в той же цветовой гамме, например, комбинированные сникерсы от Trussardi.

Все оттенки синего – беспроигрышный вариант. Джинсы Armani X, голубой пуловер под горло Hugo Boss и безрукавка Ralph Lauren Polo прекрасно сочетаются между собой и будут лучшим выбором для выходного дня и отдыха.

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