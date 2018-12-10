Степан Даниелян: «Это будет временный, кризисный парламент»

Политолог Степан Даниелян уверен, после внеочередных выборов в Армении будет сформирован временный, кризисный парламент.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Фейсбук.

«Еще за несколько недель до выборов некоторых экспертов в основном интересовал лишь один вопрос - какой процент избирателей пойдет голосовать (явка на выборах составила 48,63%). Политическая система разрушена, и люди не доверяют партиям», - сказал он.

По его словам, если рейтинг Никола упадет, парламент, собранный по его списку, станет бессмысленным.

«Фактически, выборы парламента превратили в выборы личности, и в этом главный казус этих выборов. Это будет временный, кризисный парламент. Выборы нужно было организовать весной, проводить их сейчас было большой ошибкой», - написал политолог.

На внеочередных парламентских выборах с результатом 70,43% (884456) победил блок «Мой шаг» и.о. премьер-министра Никола Пашиняна. Второе место с 8,27% (103824) заняла партия «Процветающая Армения», лидер которой неоднократно выражал поддержку Пашиняну.

Союзники последнего в лице партии «Светлая Армения» с 6,37% (80024) заняли третью строчку. Остальные политические силы не преодолели необходимый барьер для прохождения в Национальное Собрание 7-го созыва.

А.А.