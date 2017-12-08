Стенд Azercell признан «Самым креативным» на выставке Bakutel 2017

Ведущий оператор сотовой связи Азербайджана Azercell Telecom добился очередного успеха.

Стенд компании на выставке Bakutel 2017 был назван «Самым креативным стендом». Как и в предыдущие годы, и в этом году на выставке Bakutel 2017 компания Azercell продемонстрировала самые инновационные проекты в области мобильной связи и телекоммуникаций. На своем традиционном стенде, который стал самым посещаемым, Azercell представил инновационные решения, полезные как для бизнеса, так и для отдыха. Зона развлечений, являющаяся самой активной и веселой на стенде Azercell на протяжении четырех дней выставки Bakutel 2017, была полна приятных сюрпризов, различных викторин и конкурсов с подарками.

На стенде были представлены варианты решений ИТ нового поколения, различные инновационные мобильные услуги технологий 4G и 5G, современные мобильные устройства. Также отметим то, что в этом году Azercell Telekom является не только одним из основных участников Bakutel, но и генеральным спонсором.

Отметим, что Azercell неоднократно награждался как на местных, так и на международных выставках. Стенд Azercell не раз становился первым среди самых посещаемых стендов на телекоммуникационных и образовательных выставках.

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Лидер отрасли мобильной связи, крупнейший налогоплательщик и инвестор ненефтяного сектора Азербайджана - ООО Azercell Telekom - был основан в 1996 году. Владея 48% долей на рынке мобильных коммуникаций Азербайджана, сеть Azercell охватывает 80% территории (без учета 20% оккупированных территорий) и 99,8% населения страны. В настоящее время 4,5 миллиона абонентов выбирают услуги Azercell.

Компания Azercell привнесла значительное число инноваций в страну, включая технологию GSM, систему предоплаты, услуги мобильного Интернета, покрытие сети в метро, Телефонный центр в режиме 24/7, центры абонентского обслуживания в режиме 7 дней в неделю, услуги M2M, офисы полного спектра услуг Azercell Express, онлайн-услуги по обслуживанию абонентов, обслуживание абонентов посредством социальных сетей, мобильные офисы на колесах для обслуживания абонентов, услугу мобильной электронной подписи ASAN Imza и т.д. В 2012 году Azercell развернул первые 4G-LTE-услуги в Азербайджане. По результатам опросов о качестве мобильной сети компании Global Wireless Solutions и международных систем, специализирующихся на составлении карт беспроводного покрытия, таких как Opensignal и Testmy.net, сеть Azercell продемонстрировала лучшие результаты среди мобильных операторов Азербайджана.

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