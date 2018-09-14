Стефен Бланк: Демократические устремления Армении напрямую зависят от мира с Азербайджаном – ФОТО

Апрельская революция в Армении создала возможности для действительного экономического и политического прогресса в стране.

Об этом пишет Стефан Бланк, ведущий аналитик в исследовательском институте American Foreign Policy Council, в аналитической статье на сайте Washington Times.

Однако, несмотря на риторику о демократизации Армении, Пашинян лишь утвердился в сближении с Россией, а также неоднократно давал понять о своем нежелании вести переговоры с Азербайджаном по вопросу урегулирования конфликта вокруг Нагорного Карабаха.

Таким образом, Пашинян, возможно, ненамеренно, поставил свою кампанию по демократизации страны в рисковую ситуацию, считает автор.

«До тех пор пока Армения удерживает территории Азербайджана, мира не будет. Напротив, Армения будет вынуждена продолжать политику все большей зависимости от Москвы, что лишь гарантирует сворачивание всех демократических начинаний», - пишет он.

«Мир с Азербайджаном является предусловием и единственной гарантией того, что Армения будет иметь возможность продолжить свое демократическое развитие при сильной поддержке Запада», - пишет автор.

Он убежден: чтобы содействовать укреплению демократии в Армении, а также региональному миру и безопасности США должны предложить обеим сторон нагорно-карабахского конфликта – Армении и Азербайджану – действительно серьезную инициативу по урегулированию конфликта.

«Наше пренебрежение к региону Кавказа играет на руку Москве, укрепляет ее позиции в Черноморском и Ближневосточном регионах и угрожает Турции, которая является нашим союзником в рамках НАТО», - пишет Бланк.

«США должны поддерживать демократические реформы в Армении только при условии их привязки к намерению армянского руководства завершить войну в Карабахе», - таким должен быть посыл Соединенных Штатов Еревану, считает Стефен Бланк.

По его мнению, если Пашинян считает, что сможет продолжать демократические реформы в своей стране, удерживая азербайджанские земли и будучи в зависимости от «русских штыков», то он обманывает сам себя.

С оригиналом публикации можно ознакомиться в рубрике News Hub:

War, peace, democracy and U.S. policy in the Caucasus

Елена Остапенко, Э.Т.