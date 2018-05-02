Ставший отцом в 78 лет бакинец Эммануил Виторган впервые показал новорожденную дочь – ФОТО

Народный артист России Эммануил Виторган растрогал пользователей социальной сети Facebook снимком с новорожденной дочерь Этель.

28 февраля супруга Э.Виторгана 56-летняя Ирина Виторган впервые стала мамой, родив актеру дочь, появление на свет которой стало шоком для общественности – отметим, что И.Виторган в течение 20 лет не могла стать матерью из-за проблем со здоровьем, но долгие годы проходила лечение, и как только разрешили врачи, забеременела.

«Счастливые моменты», - так Эммануил Виторган прокомментировал снимок с новорожденной дочерью, которую впервые показал пользователям соцсети Facebook – на фото счастливый отец кормит маленькую Этель из бутылочки в аэропорту.

Отметим, что для родившегося в 1939 году в Баку Эммануила Виторгана Этель – третий ребенок, у актера уже есть дети – дочь Ксения от первого брака с Тамарой Румянцевой и сын Максим (супруг Ксении Собчак) от второго брака с Аллой Балтер. Также у знаменитого бакинца 5 внуков и 2 правнука.

Ф.В, Г.Р.

Фото: Facebook by Эммануил Виторган