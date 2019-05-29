Ставшая в третий раз мамой Сафура Алиева показала в Сети первый снимок с новорожденным сыном - ФОТО

На прошлой неделе в семье Фархада и Сафуры Алиевых вновь произошло прибавление.

Летом 2013 года представительница Азербайджана на международном песенном конкурсе «Евровидение -2010» Сафура создала семью. Выйдя замуж за бизнесмена Фархада Алиева, она ушла со сцены, в 2014 году пара стала родителями – у них родился сын Искандер, а в 2017 году в семье Сафуры и Фархада Алиевых родилась дочь, которую назвали Аиша.

20 мая в семье появился на свет третий ребенок – сын Натиг, которого пара назвала в честь покойного дедушки – бывшего министра энергетики Азербайджана Натига Алиева, ушедшего из жизни 9 июля 2017 года.

Первый снимок с новорожденным сыном, сделанный во время прогулки по Стамбулу, где С.Алиева проживает с семьей, представлен ниже.

Отметим, что 9 мая старшему сыну Фархада и Сафуры Алиевых Искандеру исполнилось 5 лет.

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В.Ф, Г.Р.