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Statoil заверил Азербайджан в долгосрочности сотрудничества – ФОТО

Сегодня в 16:30 ~ 1 минута на чтение 229
Statoil заверил Азербайджан в долгосрочности сотрудничества – ФОТО

Министр энергетики Пярвиз Шахбазов встретился сегодня с менеджером Statoil по Азербайджану Фавадом Курайши.

Стороны отметили успешное 25-летнее сотрудничество.

Statoil участвует в разработке ключевого блока месторождений Азербайджана – Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ), является одним из партнеров трубопроводной компании нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан и по разведке месторождений «Гарабах», «Ашрафи», «Дан Улдузу».

«Компания продолжит расширять партнерство и в будущем, т.к. сотрудничество выгодно для обеих сторон. А проекты по разведке и разработке новых месторождений позволят Statoil стать долгосрочным партнером Азербайджана. Министерство энергетики готово оказывать компании необходимую для ее деятельности поддержку», - цитирует пресс-релиз Минэнерго главу этого ведомства.

Лада Евграшина, Г.Р.

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