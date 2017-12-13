Statoil заверил Азербайджан в долгосрочности сотрудничества – ФОТО

Министр энергетики Пярвиз Шахбазов встретился сегодня с менеджером Statoil по Азербайджану Фавадом Курайши.

Стороны отметили успешное 25-летнее сотрудничество.

Statoil участвует в разработке ключевого блока месторождений Азербайджана – Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ), является одним из партнеров трубопроводной компании нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан и по разведке месторождений «Гарабах», «Ашрафи», «Дан Улдузу».

«Компания продолжит расширять партнерство и в будущем, т.к. сотрудничество выгодно для обеих сторон. А проекты по разведке и разработке новых месторождений позволят Statoil стать долгосрочным партнером Азербайджана. Министерство энергетики готово оказывать компании необходимую для ее деятельности поддержку», - цитирует пресс-релиз Минэнерго главу этого ведомства.

Лада Евграшина, Г.Р.