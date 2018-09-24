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Стартовали соревнования за звание лучшей танковой роты - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня в 17:05 ~ 1 минута на чтение 288
Стартовали соревнования за звание лучшей танковой роты - ФОТО - ВИДЕО

В азербайджанской армии начались соревнования на звание «Лучшая танковая рота».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сайт Минобороны, основной целью проведения соревнований является совершенствование боевых навыков и повышение профессионализма личного состава.

Комиссия, созданная для точного подсчета и оценки результатов, будет принимать зачеты у экипажей, участвующих в соревнованиях, по тактической и физической подготовке, а также навыкам по стрельбе и вождению.
В завершение по итогам подсчета общих результатов будут награждены победители соревнований «Лучшая танковая рота».

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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