Стартовал новый социальный проект BP в Азербайджане

ВР и ее партнеры в Азербайджане объявили о начале нового социального инвестиционного проекта, касающегося улучшения возможностей обеспечения занятостью лиц с инвалидностью.

Этот проект был сегодня представлен общественности.

В рамках проекта 100 человек с физическими недостатками будут обучены разным техническим профессиям со стороны British Council, что позволит им в дальнейшем спокойно интегрировать в общество и трудоустроиться как здоровые граждане страны.

Стоимость проекта, который продлится в течение одного года, составит 488 тыс. манатов.

По словам министра труда и социальной защиты населения Салима Муслимова, проблема занятости лиц с физическими проблемами в Азербайджане является очень актуальной на сегодняшний день, поскольку работодатели неохотно обеспечивают таких людей работой.

«Очень важно улучшение уровня образования лиц с инвалидностью. Это позволит им быстрее интегрировать в рынок труда, улучшить их социальное положение и повысить уровень состояния их семей. Мы провели исследование и поняли, что многие работодатели считают, что лица с физическими недостатками - нетрудоспособные. Поэтому они не хотят вкладывать дополнительные инвестиции, которые необходимы для работы таких особых лиц в офисах и прочих рабочих местах. Есть также мнение, что лица с физическими недостатками не настолько образованны, как здоровые люди. Проект ВР позволит нам решить эту проблему», - сказал министр.

По его словам, 624.000 человек или 6,2 % населения Азербайджана являются лицами с физическими недостатками и их число с каждым годом увеличивается.

Причина кроется и в продолжении военных действий на территории страны.

Зафиксирован и рост рождаемости детей с физическими проблемами. Так в январе-сентябре 2017 года 538 детей в Азербайджане родились уже с признаками инвалидности.

Лада Евграшина, Г.Р.